司改公聽會 參審陪審支持者正面交鋒

司法改革國是會議第四分組，今天下午針對「人民參審或陪審的議題」召開公聽會；會議中，有6組機關與專家學者進行意見陳述，支持參審與陪審制的人馬，正面交鋒。

司法改革國是會議第四分組第一次增開會議，今天下午1時30分，在最高法院進行「人民參審或陪審的議題」公聽會。

司改會執行長高榮志率先進行意見陳述；他說，如果參審或陪審制只能選一種，希望是陪審制，而它也是「夢中情人」。

高榮志解釋，陪審制在維護公平法院不虞餘力，不希望讓法官公親變事主；人民和法官分工分離，人民是主角；精緻的審判，法庭活動要讓人民聽得懂，因此變得不神秘、口語等。

中華民國律師公會全國聯合會律師李宜光則持不同看法；李說，若採陪審制，現在進行幾10年的刑事審判制度要有所改變，這簡直是「砍掉重練」；如果要盡速引進參審制，建議可以參考日本的裁判員制度。

「參審制才是最好的選擇！」司法院法官報告人陳思帆也說，經過研究，在提升司法信賴度成效上，參與前、審理中、判決後的司法信賴度提升程度，參審模式遠遠大於陪審模式；期待以大規模參審制度，達成「用合作取代孤立、用對話化解封閉」。

律師尤伯祥說，人民參與審判在解讀證據、認定事實方面，有職業法官難以企及的優點；然而，在沒有任何實證經驗研究，又一定要選一個制度下，他認為「陪審制比較好」。

尤伯祥解釋原因，除了台灣人民水準高，台灣也沒有引進參審制的的條件，因為人民對職業法官的信賴度不高，而且從國外經驗來看，還有一些根本致命問題要解決。

「沒有刑事程序的改革，人民參審幾無可能！」教授林裕順則說，目前採用陪審制的國家有英國、美國、加拿大等國；參審制國家則有日本、法國、義大利、德國等國，要討論陪審制度，得考量歷史、社會條件文化關係等條件，台灣不能只學形式，要基於本土。

法務部則認為，採用參審制可能較無違憲疑慮、有助社會多元價值之對話與交流、制度變動不至過鉅且仍能達成尊重人民意見的改革宗旨；陪審制度可能存在的問題包括，有違憲疑慮、「司法民主化」的概念需謹慎，也要考量判決不附理由國民能否接受。

法務部也建議，若要初步引進人民參與審判制度時，可先參考採用歐陸或日本式參審制度，這對台灣來說，應有較高的成功可能性。1060325

(中央社)