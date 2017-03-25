快樂踩街 新住民體驗多元文化之美

高市左營等7個戶政事務所舉辦快樂踩街，邀新住民體驗多元文化之美。（吳江泉翻攝）

高雄市左營、苓雅、鹽埕、鼓山、前鎮、小港、三民區第一戶政等7個戶政所，帶著百餘位新住民到左營踩街體驗高雄市多元文化之美，她們到風光明媚的蓮池潭畔參觀知名的「龍虎塔」後，終於知道為何要從「龍喉入、虎口出」的台灣習俗。

這群新住民前往左營之前，先到三民區參觀愛河中游的「光之塔」，再領略「愛河之心」的美景，站在連接東湖與西湖的「如意橋」上，清風徐徐，似乎感到身心特別的舒暢，越南籍阮氏玉和武氏段當場稱讚「這裡是很棒的休閒空間」，打算黃昏時帶孩子們來散步、騎腳踏車，好好享受愛河美景。

大隊人馬轉到高雄市的地標「潭池潭春秋閣與龍虎塔」，濃厚的宗教氛圍與週邊林立的寺廟，讓她們不斷的停下腳步問個不停。解說員跟他們表示，春閣與秋閣是仿中國宮殿式「四層八角」的寶塔建築，兩閣間有九曲橋相通；遊客由龍喉入、虎口出，是取其逢兇化吉之意；龍塔內畫有恐怖的閻王地獄審判圖，用意是以圖像勸誡世人不能做壞事，虎塔則畫著玉皇大帝端坐天堂極樂圖，是教育大家要存好心，做好事。

此行重頭戲之一是教新住民DIY做綠豆糕，左營棋餅文創館研發出象棋式「棋餅」，是高雄著名十大特色伴手禮之一；愛心老闆還成立庇護工場，提供身障者就業機會。烘焙過程香氣逼人，出爐的將帥兵卒全逃不過新住民饑腸轆轆的胃，管它是將是帥是兵或是卒，全都一口咬下肚。

左營戶政主任蘇麗清表示，臺灣己是高度移民的社會，但語言隔閡及文化差異卻阻礙新住民融入台灣社會的腳步，因此，她鼓勵新住民朋友有空就應該走出家庭，才能儘速融入臺灣生活，在這裡落地生根。

(中時)