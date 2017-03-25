全國漆彈賽開戰 1700位神槍手對決
全國最大漆彈賽開戰啦！今（25）日來自全台9縣市、1700位神槍手齊聚高市社教館展開對決。今年增設親子組讓爸、媽也能帶著青少年感受「槍林彈雨」刺激感，而小港高中新移民子弟合組「南向尖兵」對決國際交換生「歐美大軍」勝出，成為全場關注焦點。
今天開幕式上，高市府秘書長楊明州表示，社教館推動漆彈活動不遺餘力，全國漆彈比賽已邁入第14屆，今年更結合家庭教育中心資源，新增「親子組」賽程，讓青少年把爸媽帶入漆彈場，增進親子互動關係，共計有90對親子報名賽事。
開幕娛樂賽由新住民二代組成「南向尖兵」，國際交換生「歐美大軍」、集結歐爸的「台灣隊」進行三角對抗。台灣隊由社教館長沈坤佑領軍平均年齡約中年大叔等級的隊員出賽，但寶刀未老，取得兩勝。
「南向尖兵」成員來自小港高中，皆是新住民的子女，其母親分別從越南、柬埔寨、馬來西亞與泰國遠嫁來到台灣。「歐美大軍」來自5國交換學生，平均年齡比南向尖兵大2歲，身材較高大、活動敏捷，但南向尖兵仍不畏強敵，勇敢挺進獲勝。
此外，今年還有不少外籍兵團傾巢而出，多達12國35位外籍青年報名參賽。「全國漆彈大作戰」25日、26日及4月1日共3天熱力登場，社教館也歡迎民眾到場觀賽，為選手打氣喝采。
(中時)
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