Ella尪慶生配孕婦香肩 妙答50歲重要計畫
Ella五年前跟馬來西亞籍老公賴斯翔結婚，去年10月宣布將迎接兩人第一胎男寶寶「勁寶」，預產期落在下月，今(25日)賴斯翔分享揪孕妻甜蜜慶祝41歲生日照片，Ella還露出性感香肩，而問到50歲重要計畫，賴斯翔打趣說應該還是在帶小孩吧！「因為那時候我們的兒子才9歲」，笑翻粉絲。
去年賴斯翔過40歲生日，貼心的Ella特地為老公秘密計畫盛大派對慶生，Selina、Hebe也現身獻吻，今年將迎接兩人愛的結晶誕生，賴斯翔剛剛有感而發說：「大叔今天41歲啦！謝謝大家的生日祝福！今年最特別的禮物就是這位美少女要給我們家增添一名新成員啦。」並秀出Ella露香肩美照，嘴甜喊：「老婆好美好棒好勇敢」。
賴斯翔說，昨Ella問他到50歲時要做什麼？他妙答：「我應該還在照顧小孩，因為那時候我們的兒子才9歲」，自己也捧腹大笑，文末更標註說「超期待兒子隨時就要來臨」、「新手老爸還是會緊張」、「我們都已準備好往下一階段的人生」，還自首貼了Ella用鼻孔瞪他醜照說：「這張準備被折手指」，網友也開心樂喊：「解孵生日快樂，期待勁寶平安出生。」
(中時電子報)
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