美腿照誘援交 醫師被詐10萬元

王姓醫師看到美腿照後，答應以4000元援交，不料花了10萬元後卻連面都沒見到。(林郁平翻攝)

北市一名35歲王姓男醫師，在臉書遇到一名大頭貼為美腿照的陌生女子主動加好友搭訕，並傳訊表示自己因家庭經濟因素有兼職援交，雙方談妥以4千元代價援交，王男依約到超商買遊戲點數給對方後，女子卻表示擔心是警察釣魚，要求再提供10萬元保證金，等見面後確定不是警察就會全數歸還，王男不疑有他到超商加購點數，有店員好心提醒他可能遇到詐騙，王男不但不領情，還為了避免一次買太多點數引來店員關心，花了1個半小時走遍8家超商分批購買，好不容易買足10萬元點數給對方，對方卻仍不肯現身，不斷找理由要求再加碼，王男這才驚覺自己被騙，氣得報警。

刑事局指出，這類假援交詐騙手法通常都使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，隨機找尋民眾搭訕聊天套取個資，再捏造「家境貧苦」、「遭酒店老闆壓榨」等說詞勾起被害人同情心，等被害人上鉤後就謊稱擔心對方是警察，要求購買遊戲點數供辨識身分或保證金才可以見面，若被害人不從，甚至會打著黑道幫派名義恐嚇被害人，指責其戲弄小姐、看不起兄弟等，表示已掌握被害人個資，若不繼續購買遊戲點數交付，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利。

警方表示，遊戲點數已經成為詐騙集團的金流管道，建議民眾切勿因陌生網友片面之詞就輕易匯款或交付遊戲點數，以免落入桃色陷阱，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)