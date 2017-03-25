經濟部次長沈榮津籌組體感科技小組 打造高軟二期

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立委劉世芳（右二）賴瑞隆（右三）邀請經濟部次長沈榮津（右一）出席「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」第3次座談會。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆、劉世芳昨（24）日邀請經濟部沈榮津次長、國發會曾旭正副主委，出席「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」第3次座談會，會商高雄亞洲新灣區產業發展方向及規劃進度，會中智崴科技歐陽志宏總經理提出試煉場域需求，經濟部沈榮津次長立即於會中承諾，加速以中油土地做高軟二期開發，打造AR/VR暨體感科技產業發展試煉場域，並由經濟部ㄧ個月內協調籌組體感科技園區相關事宜。

國發會副主委曾旭正也在「亞洲新灣區產業政策白皮書」中，將推動體感科技產業列為五大政策首要目標，未來將匯集國內體感科技產學研能量，形成生態聚落，帶動產業發展及創造商機。

智崴科技總經理歐陽志宏於會中表示，去年澳洲布里斯本爭取智崴投資，當地官方的作業速度，效率讓人嘆為觀止，從無到有半年即可動工，且是由布里斯本市蓋好硬體設備出租民間企業研發使用。

歐陽志宏也具體建議，期盼能於亞洲新灣區內打造一個體感科技試煉場域，高軟旁的中油用地做為高軟二期最為合適，希望中央政府重視大力推動。歐陽志宏也期盼高軟二期由政府出資興建，再承租給企業使用，讓企業能將全部資源投入研發，加速推動高雄體感科技產業。

經濟部次長沈榮津表示，體感科技是重要趨勢，未來高雄將從高軟園區至駁二特區形成一個產業廊帶，將技術中心、驗證中心設置於高軟園區場址，形成體感科技產業聚落。沈榮津也於會中承諾將親自組成專案小組，領軍智崴科技、中油、經濟部工業局及高雄市政府ㄧ個月內召開專案會議處理，以完成高軟二期的規畫，符合體感科技業界的期待。

據了解，智崴三期大樓計畫將促成體感科技業者落地群聚，建構產業生態系，預計投資35億元，承租1.85公頃土地，從事體感模擬遊樂設備及行動裝置軟體APP研發、設計與銷售，智崴第三期計畫可配合產業政策，開發體感產業聚落，打造兼具展示、先試、互動、體驗及營業功能之VR/AR科技大樓。

立委賴瑞隆表示，此次前瞻計劃納入體感科技，肯定林全院長的用心，未來體感科技是非常有潛力的產業，台灣研發能量也居於領先地位，期盼中央地方政府加速合作，建立產業研發環境，吸引民間企業投資，帶動體感科技與高軟二期發展，讓高雄亞洲新灣區成為體感科技研發基地，加速高雄產業轉型發展。

(中時)