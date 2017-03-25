彩虹眷村整修 林佳龍拜訪彩虹爺爺黃永阜

每年有上萬名遊客的國際級觀光景點–台中市彩虹眷村，因建物老舊、屋頂、樑柱等需修整，市府從去年開始整修，預計5月完工，台中市長林佳龍（右2）25日前往關心高齡95歲的黃永阜彩虹爺爺（左2），並欣賞畫作。（黃國峰攝）

台中市彩虹眷村因建物老舊、屋頂、樑柱等需修整，市府從去年開始整修，預計5月完工。（黃國峰攝）

及至去年統計，台中市彩虹眷村造訪人數已突破125萬，創下新紀錄，其中來訪的外國遊客，每年更超過上萬，已成為國際級的景點。（黃國峰攝）

彩虹眷村已成為國際級的景點，市府計畫結合彩虹眷村和2018花博，創造雙贏。（黃國峰攝）

年輕時隨軍從香港來台灣的黃永阜爺爺，因彩繪所居住的眷村而爆紅，每天都有遊客來此參觀打卡拍照，及至去年統計，台中市彩虹眷村造訪人數已突破125萬，創下新紀錄，其中來訪的外國遊客，每年更超過上萬，已成為國際級的景點，市府計畫將結合彩虹眷村與2018花博，創造雙贏局面。

台中市彩虹眷村，因建物老舊、屋頂、樑柱等需修整，市府從去年開始整修，預計5月完工，台中市長林佳龍今日前往關心高齡95歲的黃永阜彩虹爺爺，並欣賞畫作、了解工程進度。

林佳龍表示，彩虹爺爺畫作色彩豐富，讓人看了會心一笑，不但保留眷村元素，並融入新創意，這些文化資產，都是行銷城市的軟實力，感謝彩虹爺爺及文史工作者，把眷村改造成為彩虹村，成為國際觀光文化景點。

林市長也指出，彩虹村每日吸引3千至5千人到訪，包括東南亞、日本、香港等國家觀光客，希望未來能結合2018世界花卉博覽會，發展地方特色，成為城市行銷的門面。

彩虹爺爺說，台中天氣好，他最喜歡台中，不斷持續創作，就是希望帶給民眾快樂；黃爺爺6月將到日本參加東京旅展，市長林佳龍不忘拜託彩虹爺爺幫忙行銷台中花博。

(中時)