中國醫器捐追思會 感懷亡者無私大愛

中國附醫器捐追思紀念音樂會，捐贈者家屬與受贈者透過歌聲追憶器捐者。（林欣儀攝）

從事髮型設計工作的陳冠妙，多年前因糖尿病惡化必須洗腎，同時等待腎臟移植，但4年前因腦幹出血、陷入昏迷，家屬認為她平時熱愛公益，決定捐出陳冠妙器官。中國附醫25日舉辦器捐追思紀念音樂會，陳冠妙的兒子也出席表達對媽媽的情感。

在「感謝你的愛」歌聲中，器捐者家屬與受贈者默默感懷器捐者的大愛，陳冠妙就讀小五的兒子說，覺得媽媽很偉大，雖然有些捨不得，但心想媽媽將器官捐贈給需要的人，就像她仍活著一般，同時活在自己心中。

陳冠妙是罹患第一型糖尿病，家屬說，身為美髮師的她很熱心公益、經常幫人義剪，也曾獲頒為優秀志工，38歲時因糖尿病惡化、必須洗腎並等待移植，卻還沒等到移植的那一天，就因腦幹出血昏迷，考量她平時熱心的個性，決定捐出器官，從待贈者變成捐贈者，將遺憾變為大愛。

中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓表示，台灣等待移植的病患與器捐者數量相距懸殊，目前待贈者多達8千500多人，帶捐贈者僅180人，透過追思活動盼呼籲社會響應器捐，讓即將殞落的生命繼續發光發亮。

(中時)