台中首處地下道填平 明起封閉5個月

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配合豐原區向陽路地下道填平工程，計有26路公車路線配合改道。（鐵改局提供）

鐵改局呼籲用路人改走圓環北路、明仁街或南陽路。（鐵改局提供）

向陽路地下道26日起封閉5個月，台中市議員翁美春提醒用路人提前改道。（王文吉攝）

豐原向陽地下道26日起將進行拆除、回填工程，平面道路預定8月底通車。（王文吉攝）

配合鐵路改建工程局執行地下道填平工程，台中豐原區向陽路地下道自26日零時起封閉5個月，鐵改局籲請用路人提前改道行駛，另26條公車亦將繞道行駛三豐路、圓環北路，也請公車族留意，向陽路平面道路預定8月底通車。

鐵改局表示，台中鐵路高架化後，沿線24處地下道中有23處需進行拆除、回填工程，豐原向陽地下道率先動工，於26日零時準時封閉，籲請用路人改走圓環北路、明仁街或南陽路。

鐵改局中部工程處表示，豐原區有26線行經向陽地下道公車，也配合工程改道繞行圓環北路，再回接中正路，受影響包括182、183、185、186、206至209、218、220、220繞、222、223、227至229、232、236至240、90、90延、91、91延等路線。

(中時)