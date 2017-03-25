台中首處地下道填平 明起封閉5個月
配合鐵路改建工程局執行地下道填平工程，台中豐原區向陽路地下道自26日零時起封閉5個月，鐵改局籲請用路人提前改道行駛，另26條公車亦將繞道行駛三豐路、圓環北路，也請公車族留意，向陽路平面道路預定8月底通車。
鐵改局表示，台中鐵路高架化後，沿線24處地下道中有23處需進行拆除、回填工程，豐原向陽地下道率先動工，於26日零時準時封閉，籲請用路人改走圓環北路、明仁街或南陽路。
鐵改局中部工程處表示，豐原區有26線行經向陽地下道公車，也配合工程改道繞行圓環北路，再回接中正路，受影響包括182、183、185、186、206至209、218、220、220繞、222、223、227至229、232、236至240、90、90延、91、91延等路線。
(中時)
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