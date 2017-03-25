新竹市活力風城盃開打 24隊竹市爭冠

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首屆「新竹市活力風城盃」全國社區少棒錦標賽，今明在頭前溪河濱公園壘球場開打。（郭芝函攝）

首屆「新竹市活力風城盃」全國社區少棒錦標賽，今明在頭前溪河濱公園壘球場開打。（郭芝函攝）

首屆「新竹市活力風城盃」全國社區少棒錦標賽，今在頭前溪河濱公園壘球場熱烈展開，共吸引來自全國各地24隊菁英球隊參賽，市長林智堅鼓勵在地小選手「捍衛主場」，將第1屆冠軍錦旗留在新竹市，也邀請市民一起觀賞精采賽事，為新竹市球隊加油。

謝傳崇指出，林智堅上任後，除投入1500萬打造全新「虎林棒球場」，也成功向中央爭取到1000萬經費，針對頭前溪高灘綠地進行整體規劃，現在「頭前溪河濱公園壘球場」堪稱大新竹地區設施最好的戶外型壘球場地。

此外，新竹市棒球場使用逾40年，陪伴大新竹人成長，更培育無數優秀棒球選手，但由於過度使用，內部設施老舊，林智堅市長將向中央爭取8億元經費「全面拆除重建」，賦予老球場新生命，也提供球員與球迷更高水準的比賽場地。

理事長賴稟豐表示，此次是新竹市首次舉辦的全國性社區型賽事，12歲以下的孩童，只要對棒球充滿熱忱，都可以組隊參加，今年共有來自全國各地24支隊伍、480位球員參賽，25、26日2天將齊聚新竹市，在球場上盡情揮棒，享受棒球樂趣。

今開場由南華國中太鼓隊帶來精彩表演，為賽事敲出長紅，賽事吉祥物台灣獼猴、梅花鹿、台灣黑熊以及石虎也帶著冠軍錦旗一同進場，贊助單位乖乖公司也獻上第一名「乖乖獎盃」，希望讓優勝隊伍滿載而歸。

教育處表示，為歡迎來自全國各地棒球好手，每位球員憑賽事識別證即可換取：新竹動物園免費入場參觀（限3/25～3/28）、新竹城文化地圖、 2016新竹十大伴手禮美食地圖，希望選手年輕古城的熱情與活力。

(中時)