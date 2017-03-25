兩岸青年觀點論壇 盼重視台陸學生權益增進交流

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「第18次兩岸青年觀點論壇」今天下午在台北舉行，以「尊重大學自主交流，促進台陸學生權益」為主題，邀請兩岸青年發表觀點。

「第18次兩岸青年觀點論壇」今天(25)下午在台北舉行，以「尊重大學自主交流，促進台陸學生權益」為主題，邀請兩岸青年發表觀點、探討時政、交流思想。現場兩岸青年呼籲，應重視台陸學生權益，增進兩岸青年交流，減少誤解。

本次論壇由中華青年發展聯合會與赴台大陸學生聯合會聯合主辦，先後已舉辦共17次，關注兩岸關係發展，及時發表觀點和建議。論壇議題涵蓋政治、經濟、文化等多領域內容，討論氣氛自由開放。

台灣大陸地區高校學生協會理事長陳建仲致詞時表示，近來兩岸關係冰封，摩擦不斷，但不應波及在台就讀的大陸學生，隨意扣上政治帽子。他說，兩岸青年交流的路途或許曲折，但相信最終會走上互相了解的道路。

赴台大陸學生聯合會副會長、台科大陸生黎權鋒表示，近來兩岸青年交流多集中在青創，他建議可以擴展到兩岸公益事業交流，不僅可提升兩岸青年素質，還能增進彼此了解。

同為聯合會副會長的銘傳陸生王思源則認為，為了增進兩岸交流，可以考慮成立兩岸學生讀書會，一方面解決大學生閱讀短缺的問題，另一方面也可以提供機會了解彼此對同一件事物的不同看法。

台大政治所碩士季節則表示，台灣對陸生與陸配的歧視往往來自似是而非的偏見，即使藍綠有各自立場，也不應該歧視陸生陸配，這有損台灣自詡重視人權的形象。

陸聯會會長、台北商業大學國際商務系陸生汪方懿指出，在台求學過程中，感受到身為弱勢族群的無力感，台灣對於陸生，乃至東南亞學生，都有許多誤解與不理解，這些源於誤解的壓迫，產生困擾、造成心理壓力。

她說，「許多人眼中的大陸，還停留在20年前，甚至更遠。」學校、團體應加強兩岸學生交流，並以更開放的角度看待台陸學生交流社團。

(中時)