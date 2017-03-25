倫敦恐攻凶嫌中產階級出身 在校出風頭

我要評比

倫敦恐攻凶嫌馬樹德出身於中產階級家庭，學生時代是風雲人物。馬樹德的成長背景跟許多人對伊斯蘭國（IS）「士兵」的刻板印象截然不同。

法新社和英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，馬樹德（Khalid Masood）1964年耶誕節在英格蘭東南部肯特郡出生，之後一直住在英格蘭中部城市伯明罕（Birmingham）。攻擊發生後，警方已搜索當地多處民宅。

他在東薩塞克斯郡萊伊（Rye）成長，但他母親與繼父舉家搬到威爾斯，在當地養雞並從事紡織事業。

馬樹德的同學告訴「每日郵報」，他是學校風雲人物，學業和體育都表現優異，而且是個「樂天知命」的人。

根據「太陽報」（The Sun），馬樹德多年來在英格蘭南部和中部數次變動居住地點，曾在英格蘭南部1家化學清潔用品公司工作12年。

沙烏地阿拉伯駐倫敦大使館今天表示，他2005年到2009年曾在沙國擔任英文老師。

大使館在聲明中表示：「馬樹德在沙烏地阿拉伯的期間，沒有引起國安單位關注，在沙烏地阿拉伯也沒有任何犯罪紀錄。」

馬樹德發動攻擊前1晚住在英格蘭南部沿岸城市布萊頓（Brighton）1家飯店，他還跟飯店人員說他是來探訪朋友的。

位在伯明罕索利赫爾（Solihull）的租車公司Enterprise證實，他在這裡租了車。他就是用這輛車在西敏橋衝撞行人。

布萊頓普雷斯頓公園飯店（Preston Park Hotel）經理陶米（Sabeur Toumi）告訴天空新聞網（Sky News），警方拿馬樹德的照片給他看，證實了馬樹德的身分。

他說，也曾於17日下榻這家飯店的馬樹德「非常友善、笑口常開跟愛開玩笑」，還聊到他在伯明罕的家人。

「非常讓人震驚，因為現在你分不出來誰是壞人，誰是好人。他就跟任何一個登記入住的房客沒兩樣。」

警方表示，他們正在查明馬樹德是否受到恐怖主義宣傳影響，或是有「其他人鼓吹、支持或引導」。（譯者：中央社陳昱婷）1060325

(中央社)