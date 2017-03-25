大甲媽遶境 動員3千環保志工掃街

大甲媽祖遶境已於24日晚啟程，遶境沿途、各地陣頭燃放的鞭炮及留下的垃圾量驚人，環保志工及清潔隊員25日凌晨正努力清掃遶境路經街道。（黃國峰攝）

大甲媽遶境，中市環保局指出，共動員3000多名環保志工與200名清潔隊員協助掃街。（黃國峰攝）

大甲媽祖遶境已於24日晚啟程，遶境沿途、各地陣頭燃放的鞭炮及留下的垃圾量驚人，環保志工及清潔隊員今日凌晨正努力清掃遶境路經街道；中市環保局指出，共動員3000多名環保志工與200名清潔隊員協助掃街，並於25日上午8時前完成清理工作，總計共清除垃圾約12公噸及資源回收1.25公噸，迅速恢復市容整潔。

(中時)