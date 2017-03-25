小港機場發展新南向 3個月提出航班線加強計畫

立委賴瑞隆質詢小港機場發展新南向，行政院長林全答應3個月提出航班線加強計畫。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆關心高雄在「新南向政策」的發展機會，他在院會交通組個人總質詢，當面向行政院長林全、交通部長賀陳旦要求，增加高雄小港機場飛往新南向─東南亞的航點航班，林全已同意3個月內將提出「小港機場航點航線加強計畫」。

賴瑞隆說，高雄被定位為新南向基地，是發展觀光和商務重要據點，但台灣飛往東南亞航班仍以桃園機場為主，以去年為例，桃機飛往東南亞的客運量為1229萬人次，幾乎是高雄的8倍，他認為，應該增加小港飛往東南亞航點航班，提供旅客便利性，才能真正推動高雄成為新南向基地。

賴瑞隆指出，高鐵通行後，國內航線使用率低迷，目前廉價航空興起，他建議，小港國內航廈重新整頓規劃，引進廉航開通飛往東南亞航點路線。

賴瑞隆的想法也獲得林全和賀陳旦的認同，賀陳旦透露，交通部近2年也在思考如何活化小港機場現有航廈空間，長期而言，將配合節慶、陸續祭出優惠措施，鼓勵廉航從小港機場出發，善用小港機場與東南亞之間的地理優勢。賀陳旦並在林全指示下，確認交通部將在3個月內提出「小港機場航點航線加強計畫」。

不過賀陳旦強調，廉航營運策略和一般航空不同，為了減少營運成本，廉航起降時間較易對機場附近居民造成影響，但他承諾，未來將會和高雄市政府協調，增大小港機場使用時間範圍，努力在不影響居民及兼顧廉航發展間取得最佳平衡點。

林全說，小港機場雖然不是很大，但很漂亮，是整體感覺很舒服的機場，小港機場使用率還有提升空間，未來中央政府也會努力透過各種方式，創造民眾使用意願。

(中時)