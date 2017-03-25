辦自然人憑證送「卡哇伊拉拉熊」開瓶器
高雄市三民區第一戶政事務所舉辦「辦卡送好禮」活動，自4月1日至4月30日止，凡至該所成功申辦自然人憑證者，即可獲贈可愛的「拉拉熊開瓶器」1個。另5人以上揪團申辦者，無需出門，只要一通電話預約，即可享受到宅(公司)收、送件服務，並贈送每人一個精美的瓷杯，贈品數量有限，送完為止。
每年5月是年度綜合所得稅的申報期，許多市民朋友總是到了報稅季才想起申辦自然人憑證，擠到戶政事務所申辦，總是大排長龍。三民區第一戶政事務所為提醒尚未辦卡民眾避開人潮，特別提前在4月舉辦送好禮活動，不僅可快速取卡且還可獲得精美的禮品。
三民區第一戶政事務所主任黃美麗表示，自然人憑證之應用服務除報稅外，還可申請列印電子戶籍謄本、查詢個人勞保投保年資及國家考試網路報名等多項功能，用網路代替跑馬路，可免除往返奔波，更可節省寶貴的時間。歡迎民眾踴躍揪團，更歡迎“好康逗相報”，樓頂揪樓下、阿母揪阿爸作夥來三民區第一戶政事務所申辦，有任何問題歡迎電洽3236171轉204黃先生。
(中時)
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