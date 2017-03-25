南市公告非法旅宿名單 共裁罰956萬元

台南的巷弄內有不少的民宿出租，有些是合格的，但也有不少不合格的，消費者可貨比三家，才不會吃虧。（黃文博攝）

台南最近幾年全力在發展巷弄文化的深度旅遊，無形中也給巷弄內民宅帶來商機，很多民眾都投入民宿經營，有很多都是不合格的，暗藏消費糾紛，為保障合法旅宿業權益，南市府公告105年52家非法旅宿裁罰名單，共裁罰956萬元。

台南市觀光旅遊局統計，目前全市合法民宿共有104家，合法旅館業則有240家，但旅遊業者估計，台南有在營業的民宿業，可能超過300家，因此每年觀旅局都會召集消防、工務、衛生、新聞處、警察局組成聯合稽查小組，針對消防安全、建築物安全、衛生環境等問題，進行查核。

觀旅局指出，去年一整年，聯合稽查小組，總共針對旅宿業者，進行過173家次的查核，有52家非法營業的旅宿業，其中特別是民宿業，無論消防和公共安全都明顯違法，民宿業依法可裁罰6萬至30萬元，旅館業可罰10至50萬元，合計一年總共裁罰了956萬元，並將名單公告。

最近因南市府的稽查行動比較密集，有很多不合法民宿紛紛歇業，但對於可合法設立的業者，觀旅局也盡力加以輔導，去年就成功讓7家旅館業和民宿業合法上路，該局建議消費者，想要享有愉快的旅遊行程，訂房前可至「台南旅宿網」查詢，最新裁罰名單會公告在「台南旅遊網」。

(中時)