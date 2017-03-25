勘查海音中心 鄭麗君允助打造文化廊帶
文化部長鄭麗君今天由高雄市副市長史哲陪同勘查「海洋文化及流行音樂中心」工地，她肯定工程規劃及設計，允諾全力協助支持軟硬體設備，並推動產業、人才培育都到位。
鄭麗君還到「大港開唱」活動現場，於南霸天舞台欣賞宇宙人團的演唱，與年輕朋友一起感受流行音樂的熱力。
「海洋文化及流行音樂中心」工程位在高雄市光榮到真愛碼頭間，居愛河出海口及高雄港絕佳的視覺景觀帶；興建工程分小型和大型表演空間、海洋文化展示中心等多個區塊，工程費約新台幣54億元，市府爭取追加約8億元，盼107年底完工。
史哲向鄭麗君表示，要強化及優先建設品質，市府要充實建設內容，盼文化部支持。
立委許智傑、邱議瑩陪同鄭麗君勘查工程進度，也協助高雄市爭取更多的預算挹注。
鄭麗君說，高雄具備活潑的文化生命力，是南台灣的藝文重鎮，關心海洋文化及流行音樂中心完工後的營運方向，盼未來海音中心啟用後，與鄰近駁二特區結合，形成港區的文化廊帶，除了提升在地經濟，還能提升高雄地區的流行音樂創作能量。
她說，文化部已編列預算充實海音中心軟體設備並協助培育人才，允持續支持高雄市在地流行音樂文化與人才的培育，提升南台灣整體文化發展。1060325
(中央社)
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