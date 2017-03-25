五月天從地下到主流　成軍20年返野台

樂團五月天成軍20週年，從地下樂團走向主流，抱回4座金曲獎最佳樂團獎，成為得獎次數最多的樂團，29日成軍紀念日將重返野台開唱。

1997年3月29日，在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，團名源自貝斯手瑪莎學校BBS聊天室帳號「Mayday」。從野台唱進台北小巨蛋、中國大陸北京鳥巢、美國紐約麥迪遜花園廣場，證明五月天「自傳」有無限可能。

先從五月天團員談起，1999年正式出道，由主唱阿信、吉他手兼團長怪獸、吉他手石頭、貝斯手瑪莎及鼓手冠佑組成，出道前鼓手換了3人，冠佑是最晚加入、年紀最大的成員，其他4人都畢業於師大附中。

五月天前身是阿信、怪獸及第1任鼓手錢佑達組成的「So Band」樂團，之後瑪莎、石頭陸續加入，登上野台開唱後，努力尋求發片機會，終於遇見五月天的「伯樂」李宗盛，就這樣簽約滾石唱片；出道前冠佑加入，五月天成員終於到齊。

1999年發行首張專輯「五月天第一張創作專輯」，國台語雙聲道，曲風熱血、青春又帶點叛逆，台語歌「志明與春嬌」、「軋車」及國語歌「擁抱」已是經典。

回顧五月天樂壇紀錄，出道1個多月、僅1張專輯，就在台北市立體育場舉行「第168場演唱會」，阿信對全場兩萬粉絲高喊「我們真的一起做到了，市立體育場耶」；今年元旦在小巨蛋復刻開唱，阿信回憶起當時從舞台升起來，除了茫然，就是受驚嚇的心情。

五月天8張專輯、抱回4座金曲獎最佳樂團獎，分別以專輯「愛情萬歲」、「時光機」、「後青春期的詩」及「第二人生」奪得，其中「第二人生」也獲最佳國語專輯獎；去年發行第9張專輯「自傳」再度強勢進攻。

演唱會不僅是粉絲一票難求，更是屢創紀錄，從2001年第1次巡迴售票演唱會「你要去哪裡」，之後五月天唱進小巨蛋、世運主場館及鳥巢，從1萬人、5萬人再到10萬人場地，更是第1個登上麥迪遜花園廣場的華人樂團。

五月天曾因團員當兵，暫別歌壇兩年，冠佑曾說，當時不知未來會怎樣，好像不會再碰面。結果五月天還是回來了，依舊站在舞台上，「五迷」不離不棄，陣容更是愈來愈浩大。

29日成軍20週年紀念日，五月天要重返野台免費開唱，剛完成LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會高雄站4場演出，在台上總提到20年前的五月天，再過幾天就要第1次登台演出，這時候可能正在練團。

如同「任意門」歌詞寫出的五月天故事，一路鋪滿汗水和淚水，但五月天不管有多遠，就是用盡全力飛，用歌曲激勵人心，不忘初衷，堅持理念繼續做音樂。1060325

(中央社)