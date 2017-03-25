太陽布克轟70分 NBA史上第6人兼最幼齒
NBA鳳凰城太陽當家後衛布克（Devin Booker）今天繳出多年來難得一見的表現，20歲的他狂轟70分，成為NBA史上單場比賽飆出至少70分的第6人，也是寫下此紀錄的最年輕球員。
法新社報導，布克的單場得分也在NBA史上並列第10。但他的飆分秀仍不夠看，作客波士頓的太陽最終以120比130遭塞爾蒂克射落。
NBA歷來締造單場得分至少70分的還包括張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒（Elgin Baylor）、湯普森（David Thompson）和羅賓遜（David Robinson）。
先前生涯單場最高39分的布克說：「當你自己一個人在體育館時，把球投進，就會一直進球，就是那種感覺。我覺得自在。我在自家體育館訓練，一切開始變得愈來愈容易，球就是一直進，難投的也是。」
布克此役40投21進，三分球11投4中，罰球26投中24。外加貢獻8籃板、6助攻。
他下半場豪攻51分，最後一節進帳28分。
在塞爾蒂克保持領先下，綠衫軍球迷也為布克加油。布克說：「這具有重大意義，尤其這裡是波士頓。我知道球迷有時對敵隊很粗暴，這很正常，我給予尊重。」
他表示：「這是我這輩子都會記住的一晚。」1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。