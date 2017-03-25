太陽布克轟70分 NBA史上第6人兼最幼齒

NBA鳳凰城太陽當家後衛布克（Devin Booker）今天繳出多年來難得一見的表現，20歲的他狂轟70分，成為NBA史上單場比賽飆出至少70分的第6人，也是寫下此紀錄的最年輕球員。

法新社報導，布克的單場得分也在NBA史上並列第10。但他的飆分秀仍不夠看，作客波士頓的太陽最終以120比130遭塞爾蒂克射落。

NBA歷來締造單場得分至少70分的還包括張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒（Elgin Baylor）、湯普森（David Thompson）和羅賓遜（David Robinson）。

先前生涯單場最高39分的布克說：「當你自己一個人在體育館時，把球投進，就會一直進球，就是那種感覺。我覺得自在。我在自家體育館訓練，一切開始變得愈來愈容易，球就是一直進，難投的也是。」

布克此役40投21進，三分球11投4中，罰球26投中24。外加貢獻8籃板、6助攻。

他下半場豪攻51分，最後一節進帳28分。

在塞爾蒂克保持領先下，綠衫軍球迷也為布克加油。布克說：「這具有重大意義，尤其這裡是波士頓。我知道球迷有時對敵隊很粗暴，這很正常，我給予尊重。」

他表示：「這是我這輩子都會記住的一晚。」1060325

(中央社)