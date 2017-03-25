疑夜半擲筊擾鄰 8旬翁遭鈍器重擊身亡

陳姓獨居老翁今天被發現陳屍租屋處，頭部疑遭鈍器重擊致死，檢警擴大調查當中。（李義攝）

陳姓獨居老翁今天被發現陳屍租屋處，頭部疑遭鈍器重擊致死，檢警擴大調查當中。（李義攝）

陳姓獨居老翁今天被發現陳屍租屋處，頭部疑遭鈍器重擊致死，檢警擴大調查當中。（李義攝）

高市苓雅區出租套房驚傳命案，8旬獨居翁遭鈍器重擊倒臥血泊中。（李義攝）

高市苓雅區出租套房驚傳命案，8旬獨居翁遭鈍器重擊倒臥血泊中，檢警封鎖現場擴大調查。（李義攝）

（17：40更新）高雄市今天驚傳一起命案！80多歲陳姓老翁獨居苓雅區福德三路一處出租套房，今早林姓房東入屋內打掃時，赫見老翁躺臥血泊當中，已無氣息。檢警初步在老翁頭部發現，遭鈍器重擊多達10多處傷口，據悉老翁曾因噪音問題與其他房客發生嫌隙，是否因此惹禍上身，警方仍須過濾清查可疑對象，目前正擴大調查當中。

這處命案地點鄰近苓雅區一所國小附近，當地位處學區，過去治安良好，如今傳出命案令民眾感到相當錯愕。該棟大樓共9層，每層樓分別隔5間作為單人套房出租，陳翁約於1年前承租，房間約3坪大。

警方指出，陳姓老翁獨自承租福德三路這處出租套房，房東每天習慣前往打掃，但今早9點多前往時，發現門沒有關緊，從門縫一探驚見老翁倒臥血泊當中，嚇得趕緊報警。

檢警獲報趕往並封鎖現場，初步發現老翁致命傷在頭部，疑似被鈍器重擊，傷口多達10多處，下手相當兇狠。檢警立刻召開臨時偵查庭，同時清查老翁交友、生活狀況，初步得知老翁在住家有供奉神明，疑似夜間擲筊擾人清夢，與鄰居多次發生口角衝突，警方將約談相關人釐清案情，並調閱附近監視器查看有無可疑對象。

(中時)