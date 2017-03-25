陳德銘想訪台 海基會：不需要預設政治前提

針對大陸海協會會長陳德銘今（25）日表示，「我不能做為一個外國人訪台」。對此海基會副秘書長李麗珍指出，不需要預設政治前提，應多對話多溝通，以求同存異。

此前，海基會董事長田弘茂在1月18日與媒體年終記者餐敘時，公開邀請陳德銘到金門會面。對此，陳德銘今日上午出席海南博鰲亞洲論壇時指出，希望有機會訪問台灣、金門，但目前不抱幻想。

陳德銘表示，希望田弘茂給我個機會，不過「我不能做為一個外國人去啊」。他說，自己應該是以一個國家的兩個還分治著的機構授權代表身分訪台。

對此，李麗珍指出，不需要預設太多政治立場，兩岸還是應該多溝通對話，以求同存異。

(工商)