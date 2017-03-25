青壯出征？蔣萬安、連勝文傳被點名選北高市長

藍營基層傳出有人認為，可派青壯派的蔣萬安與連勝文參選北高市長。（中時資料照／劉宗龍攝／合成）

輸掉執政權的國民黨為了東山再起，明（2018）年的縣市長選舉，必將卯足全力求勝，現在有消息傳出，藍營基層建議可由青壯世代參選，點名江啟臣競逐新北或台北市長、蔣萬安角逐台北市長，連勝文則被期盼能南征高雄。

對於被點名參選，江啟臣、蔣萬安與連勝文都未明確表態。《聯合報》報導，江啟臣認為黨中央應有更高層次思考，他會盡量配合，而若要布局，最遲在選舉的1年半前就得開始；自認還欠缺磨練的蔣萬安則說，暫沒想過參選，但如果黨打算徵召，到時會再看看；至於連勝文，目前還未有布局徵兆。

而對於出奇兵的建議，國民黨內各有不同看法，立委林為洲直言，刺客通常都是犧牲打，要謹慎思考；另名資深立委則覺得奇兵策略可行；還有黨內人士表示，現在說這些過早，應等新任黨主席出爐後再討論，到時張善政和江宜樺或許也有參選的可能性。

(中時電子報)