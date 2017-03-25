捷利集團跨足醫療版圖 主攻預防性醫學

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捷利集團首度跨足醫療版圖，今日捷醫診所及捷康健康管理公司開幕。（柯宗緯攝）

捷利集團首度跨足醫療版圖，今日捷醫診所及捷康健康管理公司開幕。（柯宗緯攝）

以餐飲聞名的捷利集團首度跨足醫療版圖，今天捷醫診所及捷康健管公司雙雙開幕，發展預防性醫學，由個管師專責追蹤個案健康問題。

捷利集團旗下品牌成績亮眼，為何勇於跨越陌生的健康照護產業？董事長盧明志指出，台灣步入老年化社會，面對未來會產生預防醫學需求，投入醫療服務可提供社區民眾更好醫療品質，而身為企業最大資產的員工，也提供健康風險評估及健康促進案。

捷利延攬前高雄榮總院長黃榮慶，擔任捷醫診所負責人。黃榮慶表示，捷醫目前有6名專兼職醫師，並與高雄榮總合作，病患雙向轉診，體現長照2.0規畫的分級醫療照護政策，社區民眾也免於奔波醫學中心。

黃榮慶指出，大多民眾接到健檢報告後，看到「紅字」警訊，未當一回事，待事態嚴重才後悔莫及。捷康管理公司採會員制，有專責個管師，同時建置雲端病例、健康數據監測、抗衰老功能檢測等服務，預防疾病發生，防止或延緩失能。

(中時)