打工換米乖乖 幼兒園學童開心下田
「幫忙下田，有關山最夯的米乖乖可以吃喔！」關山鎮鴻德幼兒園學童，到關山鎮農會的向日葵花田採葵花種子，雖然農田泥濘難行，但學童們都認真的完成任務，最後還有米乖乖當獎勵，開心的品嘗關山專屬的好滋味。
關山鎮農會在米國學校旁種植10公頃的向日葵花田，鮮豔黃澄的花朵在春節期間吸客功力十足，許多路過遊客都忍不住駐足停留，讓關山農會的產品業績一路長紅，還讓遊客認識農作物的生長過程及體驗種植，深耕食農教育。
大批的遊客到訪，也讓關山農會今年推出的米乖乖銷路一路長紅，不到2個月的時間就狂銷超過6萬包，吸金功力十足，昨天農會邀請幼兒園學童採葵花籽，除了推廣食農教育，也讓學童們品嘗米乖乖的好滋味。
米國學校長彭衍芳說，採下的種子將用於明年向日葵花海，另外小朋友也嘗試種植盆栽蔬菜，體驗一分耕耘一分收穫的真諦。
向日葵花田因為下雨有些泥濘，不過學童們仍玩得很開心，雖然要剪下向日葵花稍嫌吃力，但在師長協助下都順利完成任務。之後學童們品嘗又香又脆的米乖乖，開心的直呼「好好吃！」
(中時)
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