屏東海神宮瀑布戲水，40歲男溺水身亡

屏東三地門鄉海神宮瀑布中午1名男性溺水，打撈上岸時已無生命跡象。（潘建志翻攝）

屏東縣消防局25日上午11時40分接獲報案，三地門鄉青山村海神宮瀑布有民眾溺水，消防局派出4車11人前往搶救，於12時32分將年約40歲的男性溺者打撈上岸，已無生命跡象，運送下山後送至屏東高樹大新醫院急救，到院後宣布死亡。死者身分警方仍在調查。

(中時)