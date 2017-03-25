五毛食品 湧入大陸農村學校
陸媒報導，大陸農村食品安全堪慮，尤其是包圍校園的「五毛食品」，山寨食品、過期食品，包裝上無生產廠商、製造日期，添加劑又超標，食安問題令人擔憂。
新華視點今天報導，河南省南部一個農村小賣部的湯姓女店主在放學鈴聲響起前，會放下手邊的事，開始迎接一天的銷售高峰。鈴聲一響，學生就會像脫韁的小野馬，湧進她那不足15平方公尺的小賣部。
湯女說，這些零食平時自己也常吃，她的小賣部一年收益近人民幣10萬元（約新台幣45萬元）。「賣得最好的就是辣條、雞翅等重口味的零食，差不多每兩天就要到縣城補一次貨。」
在中國大陸農村學校附近，這樣的小賣部或是流動攤販售賣的主要是一些包裝粗糙、口味濃重的食品。這些零食單價往往低於人民幣1元（不到新台幣5元），被人們稱作「五毛食品」。
中國人民大學農業與農村發展學院副教授彭亞拉曾就農村兒童營養和食品安全展開長達3年的研究。研究團隊深入江西、湖南、河北、四川等地農村，發現農村學校周邊出售的零食中，許多是劣質零食，生產廠家地址、電話等訊息虛假的比例高達30%。
調查顯示。這些劣質小零食中，僅「辣條」類就有30多種，且均產自小村鎮的小作坊。
大陸國家二級營養師、首都保健營養美食學會公益部部長劉璐說，長期研究農村飲食教育問題的她，對這種現象也感到無奈。1060325
(中央社)
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