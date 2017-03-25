澎湖林氏宗祠 再現三合院風華

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澎湖白沙小赤村傳統的「林氏宗祠」古厝，經澎湖縣政府核列歷史建築，今天舉行重修合脊儀式落成，讓傳統三合院再現風華。

澎湖白沙小赤村傳統的「林氏宗祠」古厝，建於日治昭和7年，裙堵、窗堵、雕塑、彩繪，結合中國傳統建築美學與日治時代水泥與洗石子技術以及庭園概念，呈現漢和文化交融技藝美學運用，表現民間藝術特色及建築史價值，是澎湖少數現存的傳統格局宗祠，迄今有85年歷史。

林氏宗祠具歷史文化價值，澎湖文化局在103年8月27日通過「歷史建築」，亦是澎湖地區依「歷史建築（傳統古厝）修復計畫」第9棟修復完成之古厝。

「林氏宗祠」古厝在「林氏宗祠修復委員會」與縣府費的補助下，104年12月16日動工，今天依循傳統祭儀鳴炮擲吉，由縣長陳光復等地方仕伸共同剪綵後，完成合脊落成，再賦予傳統古厝宗祠新的生命，大批的鄉親一起分享古厝的風華。

陳光復表示，今天以歡喜的心情，迎接歷史建築林氏宗祠修復合脊落成，期盼藉由宗祠修復，讓子孫世人都能緬懷祖先篳路藍縷，建立安居樂業的德澤，同時籲請大家共同關心保存歷史建築，齊力落實澎湖文化資產之保存與維護。1060325

(中央社)