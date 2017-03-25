朝陽科大23年校慶 展現創意軟實力
迎接創校23周年，朝陽科技大學25日舉辦一系列慶祝活動，包括園遊會、演唱會、名人演講及最受學生歡迎的啦啦隊舞蹈比賽，氣氛熱鬧，而視傳系學生更推出作品展幫學校慶生，同時展現朝陽學生豐富的創意與教學成果。
慶祝活動上午在應用英語系學生的禮讚歌聲中揭開序幕，緊接著全體合唱生日快樂歌，歡欣氣氛洋溢。校長鄭道明表示，校慶除為學校慶賀，更要分享一年來的榮耀，這年內朝陽各科系畢業生考取證照者超過400人，更獲《Cheers雜誌》評比為全台2000大企業最愛大學生調查、位居私立科大第一。
除學校整體教學備受外界肯定，鄭道明說，多位老師在學術研究方面也有好成績，學生部分更是獲獎連連，包括工業設計系學生設計極淨噴霧產品榮獲德國iF設計獎、視傳系學生參加德國紅點設計獎、一口氣奪下8件大獎，總計一年來獲獎數超過60多件。
場內慶祝活動熱鬧進行，而在校園各個角落，包括各項運動賽事、啦啦隊競賽及園遊會也吸引許多師生參與，值得一提的是，視傳系學生推出作品展為學校慶賀，其中，高千惠、張于婕、余佳容及何奕蓊創作的「無上妙品」，完整介紹台灣金紙文化的材質、用法等，展現環保與藝術。
(中時)
關鍵字：朝陽科大
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