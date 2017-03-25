父子失和負氣離家20年 警一句話讓他哽咽返家
郭姓男子年輕時常遭職業軍人的父親訓斥他工作不定，認為不效忠公司的兒子有損軍人門風，他一氣之下就此離家20年，杳無音訊，3年前父親病危，家人試圖聯絡他返家未果，郭母22日找上台南市北區尋人暖警鄭嘉德，鄭員24日找到郭男，開頭一句「你知道你爸過世了嗎？」令他崩潰卸下20年心防，回家跪拜父親祿位。
郭男在30幾歲時，全家還在台北生活，因為更換工作頻繁，令身為職軍的父親不滿，多次以「軍人就該效忠國家，工作就該效忠公司」的軍人門風訓斥兒子，最後父子鬧翻，郭父氣的說「不然你出去」。
見父親撂下狠話，郭男竟不願示弱，就此離家出走，從台北到桃園，一路南下找工作，最後落腳台南，就此與家人失聯長達20年。
郭家20年來多次舉報兒子失蹤，3年前因郭父病危，郭母希望身為長子的郭男回家見父親最後一面，警方雖有聯繫上他，卻因訊息傳達不完整，郭男不知家人找他的背後原因，尋思「當初是爸爸叫我離開，他又沒來找我，我幹嘛要回去？」錯過見父親的最後一面。
因為二兒子到台南工作，郭家人姻緣際會全家搬到台南東區，最近在網路上見到台南市警察局長「阿仁哥臉書」內表揚警五分局尋人暖警鄭嘉德，因尋人進入總統府獲頒八德獎，郭母致電鄭員，告知原委，希望能見兒子一面。
鄭員24日找到郭男正在仁德區一家化工廠擔任專業技術員，50餘歲的他至今未婚，鄭男一句「你知道你爸過世了嗎？」令他面露驚訝，眼眶泛淚，良久才哽咽著說「是真的嗎？」。
鄭員勸郭男回家祭拜父親，他難過的點頭答應，在鄭員帶領下，返回台南市東區家中。一進門見到鄭母，哽咽喊出「媽媽」，母子兩人就此破冰，表情仍明顯壓抑著久別重逢的苦悶，鄭母默默的說「進來吧」帶兒子到父親祿位前祭拜。
失散20年的一家再團圓，時空皆已不同，郭母與二兒子向鄭員道謝，鄭嘉德勸彼此多為對方思考，以不擾敘舊為由，先行離去。
(中時)
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