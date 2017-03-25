香水竟能換毒品 女子二手物商店販毒遭逮
香水竟能換毒品！新北市45歲郭姓女子在新莊區開設二手物商店，卻掛羊頭賣狗肉，私下幹起販毒勾當，甚至提供毒蟲以物換毒服務，警方日前循線到場埋伏，上門查緝時發現一名毒蟲正拿著GUCCI香水準備換毒，當場逮捕販毒的郭女及5名上門消費的毒蟲，依毒品罪嫌送辦
警方表示，郭女在新莊自立街開設二手商店，卻因上門客人形跡詭異引起鄰居懷疑，通報轄區警方，警方經過多日查訪蒐證，上周六下午見時機成熟，持搜索票上門查緝，當場逮獲郭女與拿GUCCI香水準備換毒的蕭姓毒蟲。
警方表示，警員在店內搜索時，正好有4名不知情的毒蟲上門買毒，當場全數逮捕，現場共查獲安非他命20.75公克與吸食器，另在蕭姓毒蟲身上查獲皮帶刀一組，訊後6人全依《毒品危害防制條例》送辦。
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(中時)
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