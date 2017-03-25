台灣南部有機栽培 一年增加205公頃
國內因食安問題一再發生，有機農業逐漸浮現商機，除了不少企業投入水耕蔬業的經營外，農糧署南區分署最近也積極致力於推廣有機農業生產，台灣南部105年就比104年增加205公頃，面積已達2102公頃。
農糧署南區分署表示，為引導慣行栽培的南台灣農友轉投入有機生產，該分署除給予驗證及檢驗費用等補助外，亦透過年度計畫輔導有機農友搭建栽培設施、購置農機具、冷藏庫等生產設備及有機適用肥料等資材補助，協助農友降低有機生產成本。
另外，為加速農友轉型，由各區農業改良場也成立有機農業技術服務團，就近指導農友栽培技術，並提供有機低利貸款，以滿足經營有機農業所需資金需求，透過多元輔導措施，協助農友轉型為有機栽培。
此外，農糧署為拓展有機農產品多元行銷通路，除輔導各地區設立有機農夫市集、建置有機電子商城網站，方便消費者選購外，並配合「食安五環」之政策，推動學童午餐及企業團膳採用有機食材，藉由消費端之拉力，帶動整體有機產業發展，105年自嘉義以南之有機面積，總共比104年增加205公頃。
農糧署南區分署也籲請消費者，多加選購國產在地有機農產品，就是對農友最直接的鼓勵，這樣也才能使有機農業能持續發展。
(中時)
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