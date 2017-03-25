台江社大大廟興學10周年 新舊團員同學會

台江社大與海尾朝皇宮舉辦大廟興學10周年，找來最早在台江創立樂團的王金水老師（白西裝者）講述創團甘苦，新舊學員齊聚一堂。（程炳璋攝）

台江社大舉辦大廟興學已10年，發展出一村一廟一樂團，營造廟口就是在地音樂中心，邀請在70年前創立安順國小樂團的王金水老師講述創團甘苦，老團員、新團員相聚，有老中青三代傳承意味。

(中時)