施文彬找到了！公開電玩冠軍曾政承近況

施文彬透過朋友得知曾政承近況。(本報系資料照、中央社)

曾政承當年拿下世界冠軍，引發大家對遊戲產業關注。(本報系資料照)

金曲歌王兼台灣電競協會理事長施文彬近日尋找「電玩小子」曾政承的消息，引發各界關注。施文彬今（25日）就在臉書更新進度，表示透過前即時戰略女選手SsQ得知曾政承的近況，同時他也向《中時電子報》表示已透過SsQ向曾政承轉達他與協會的祝福，至於曾政承是否願意重返電競界，仍不得而知。

曾政承2001年曾代表台灣在世界電子競技大賽在《世紀帝國2》拿下冠軍，獲封為「電玩小子」名噪一時。不過比起當時與他同期成名的韓國選手林耀煥回國後，獲得上億韓元合約，更被政府以資優生名義，保送進大學就讀的高規格對待，曾政承為了養活自己，曾被媒體揭露在送貨、賣雞排，只想找一個2、3萬的工作，際遇大不同。

施文彬近日也透過媒體向曾政承喊話，希望曾政承若有看到新聞，也沒有工作的話，他與協會願意給他一份工作，歡迎曾政承直接和協會聯絡，今日更在臉書向關心網友更新尋人進度，「前即時戰略女選手SsQ告知我，政承目前已婚,並是一位好爸爸，生活幸福美滿，我已請SsQ代為轉達協會的祝福與心意。」

施文彬受訪時透露，早在台灣電競協會創立初期，就聽過曾政承狀況，也一直在尋找曾政承，後來透過媒體將尋找曾政承的消息曝光，獲得熱心網友回覆，在這當中也包括了當年跟曾政承一樣的即時戰略選手，與曾政承一直保持聯繫。

施文彬透露曾政承目前家庭幸福，也是個好爸爸，但對方工作忙也低調，「以前和我合作過節目的SsQ女選手有跟曾政承保持聯絡，把我和協會對他的祝福轉達，至於有沒有意願重返電競產業，目前還不清楚。」

施文彬臉書全文：

感謝這兩天

各家媒體女士先生們的關注

有關曾政承先生近況

以及電競產業的歸屬

有很多網友PO文關心

所以在此時向大家報告

前即時戰略女選手SsQ告知我

政承目前已婚,並是一位好爸爸

生活幸福美滿

我已請SsQ代為轉達協會的祝福與心意

另外則是電競產業歸屬的問題

過去這段時間

從去年10月我們主辦電競公聽會開始

至今年2月文化部宣布提供電競一般替代役

所有過程及會議我們都有參與

並也強調政府要有對電競產業的專門辦公室

連文化部都有提出來過

但是卻一直將焦點指向體育署

幾次的會議

我們建議的經濟部跟科技部都沒有受邀出席過

我認為

無論最後決定主管機關劃歸誰屬

重點還是必須要有一個統一權責的專門單位

相信這樣處理事務才有一致的協調性

感謝網友們提供眾多寶貴的意見

我們會持續關心和推動後續的發展

未來如有任何新進展

會第一時間分享給大家

臺灣電競需要你們一起來支持

讓我們的環境更友善

選手沒有後顧之憂

繼續為臺灣打拼

祝福大家

理事長施文彬敬上

(中時電子報)