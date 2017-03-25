敘反抗軍大本營監獄遭空襲 至少16死
敘利亞人權瞭望台組織今天表示，反抗軍控制的伊德利布省（Idlib）監獄昨夜遭空襲，造成至少16名囚犯和獄政人員遇害。
路透社報導，伊德利布省是反抗軍最重要的大本營之一，包括聖戰士派系在內，他們企圖聯手推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）。阿塞德及他的盟友俄羅斯雙雙派空軍密集轟炸伊省的反抗軍分子。
敘利亞人權瞭望台組織說，接獲資訊得知，空襲擊中監獄一側後，有些死者企圖逃離監獄，遭開槍打死。16名罹難者當中，2名是監獄人員。
西北部伊德利布省人口因湧入難民而膨脹，許多人來自其他反抗軍掌控的地方，受政府軍和其盟友逼迫投降而逃離。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。