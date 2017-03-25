敘反抗軍大本營監獄遭空襲 至少16死

我要評比

敘利亞人權瞭望台組織今天表示，反抗軍控制的伊德利布省（Idlib）監獄昨夜遭空襲，造成至少16名囚犯和獄政人員遇害。

路透社報導，伊德利布省是反抗軍最重要的大本營之一，包括聖戰士派系在內，他們企圖聯手推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）。阿塞德及他的盟友俄羅斯雙雙派空軍密集轟炸伊省的反抗軍分子。

敘利亞人權瞭望台組織說，接獲資訊得知，空襲擊中監獄一側後，有些死者企圖逃離監獄，遭開槍打死。16名罹難者當中，2名是監獄人員。

西北部伊德利布省人口因湧入難民而膨脹，許多人來自其他反抗軍掌控的地方，受政府軍和其盟友逼迫投降而逃離。1060325

(中央社)