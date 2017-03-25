餐廳更名舊禮券須補差價 律師：已違法

知名蔬食餐廳昨天公告由於餐廳更名，部分餐券從4月起必須加價使用，引起手上持有餐券的消費者不滿。對此，消基會名譽董事長謝天仁律師說，業者片面變更使用條件已經違法。

知名蔬食餐廳蓮香齋昨天在新的臉書粉絲專頁「御蓮蔬食－御蓮齋」公告，即日起更名為「御蓮齋」。持有原「蓮香齋」舊貴賓餐券，持券者自106年4月1日至4月30日到店消費酌收新台幣80元。5月1日至5月31日到店消費酌收150元。此外，母親節前日及當日須補到原價，自6月1日後則不得使用。

蓮香蔬食股份有限公司發行之貴賓餐券，可依餐券上之條款繼續使用。4月1日起，停用同集團所屬之高雄「人道素菜」餐廳貴賓餐券。

公告一出，加上餐廳電話一直無法接通，引發許多消費者留言抱怨，認為餐廳此舉並不合理，甚至有網友認為餐廳此舉是在欺騙消費者。

對此，謝天仁說，在法律上餐廳變更餐券的使用條件，必須要經過消費者同意，如此片面變更已經違法。

餐廳人員則說，由於今天是假日，主管沒有上班，故無法回應。餐廳的臉書上則聲明，「本餐廳由蓮香蔬食公司發行的，完全可以正常使用（包括近一年在展場或公司櫃檯賣出的）」，「關於餐券問題，本餐廳將會陸續回覆各位訊息。」。1060325

(中央社)