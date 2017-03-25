中市玉闕朝仁宮媽祖遶境 上千信徒隨行

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遶境隊伍在報馬仔、三十六執士、鼓陣、八家將、神轎隊等陣頭的陪同下，從烏日一路步行至南投草屯。(林欣儀攝)

3月瘋媽祖！台中市烏日區玉闕朝仁宮今天舉辦祈福遶境活動，鑾轎上午從烏日出發，延大里、霧峰一路步行到南投縣草屯鎮敦和宮，吸引上千名信徒隨行，沿路還有信眾設桌案膜拜，場面熱鬧。

遶境隊伍在報馬仔、三十六執士、鼓陣、八家將、神轎隊等陣頭的陪同下，上午行經烏日福德祠、五張犁福德宮、大里區福興宮、霧峰區南天宮，晚間將夜宿敦和宮，明天將再遶經霧峰區聖賢宮、喀哩新南宮、螺潭順天宮、溪壩南興宮、永興宮等，遶境路程約45公里。

玉闕朝仁宮指出，10年前請示玄壇元帥和媽祖進香地點，但不論是大陸湄洲、北港、梧棲、鹿港等地都沒得到滿意答案，後來神明才指示要前往南投縣草屯鎮敦和宮進行2天1夜的徒步遶境活動，由於信徒反映熱烈，因此每年都舉辦這項遶境活動，場面越辦越盛大。

(中時)