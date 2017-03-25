東港迎王平安祭明年登場，王船起造

東港東隆宮舉行王船廠上樑暨王船立（舟參）典禮，造船師傅合力豎起王船骨架的前營和後塞兩塊船板，予以固定，釘鎖在龍骨上。（潘建志攝）

3年1科的屏東迎王平安祭典明年將登場，東隆宮選定25日上午9時45分，舉行王船廠上樑暨王船立（舟參）典禮，由迎王平安祭典大總理許振生率領七角頭等幹部依古禮祭祀，宣告王船開始起造，也為祭典揭開序幕。

首先舉行王船廠上樑儀式，由大型吊臂車將人升吊至屋樑，將太極金、五穀包、粳粽掛在樑上，完成儀式。東港文史工作者陳進成說，過去王船廠是由竹子、鐵皮臨時搭設，因此王船建造前要舉行上樑儀式，現在雖然是水泥建築物的固定場所，仍依古禮舉行。

接著進行立（舟參）儀式，台語稱為「豎槧」，就是俗稱的安龍骨。負責建王船的造船師傅，合力豎起王船骨架的前營和後塞兩塊船板，予以固定，釘鎖在龍骨上；之後以淨爐燻淨，上香、進茶、獻糕品、水煙、檳榔等，完成儀式。

陳進成說，王船仿古代泉州式3桅帆船，由東港、琉球共92名造船師傅，以越南檜木、黑心石木、柳安木、樟木打造。王船長約45尺6寸、寬約12尺6分、中桅高31尺9寸，造價約760萬元，估計4個月完工，開光典禮後便能開放信眾參拜。

他也提醒，王船建造期間禁止非工作人員進入，要參觀請在王船廠外，尤其是女性及喪家進入更是禁忌；過去曾發生兩次女性進入船廠事件，呼籲大家要尊重傳統習俗。

(中時)