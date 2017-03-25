被逼公開戀情？余文樂認：太累了講錯話

余文樂認「被逼公開戀情」是說錯話。（圖／取自lok666、sarah9_23 IG）

余文樂日前大方談新戀情。（圖／中時資料照片）

港星余文樂上週來台宣傳電影《一念無明》，被問到與皮帶千金王棠云戀情，他直言：「我是被逼的，因為被拍到了嘛！」引發外界討論，昨(24日)他現身電影慈善首映，認罪太累講錯話，只想低調保護女友，不希望造成對方壓力。

余文樂去年被網友拍到和王棠云密遊美國，他隨後索性放出兩人背影，甜喊「未來是燦爛的」，認了交往ING，上周余文樂來台大方談情事，直言自己都35歲了，沒什麼不能說的，至於是否已認定對方？他則說是被逼的，因為被拍到了，「我們就3個月，你們不要想太多。」

昨再問到是否「被迫公開」？余文樂改口表示當時說錯話，因最近工作忙、太累，自己的出發點只是為了保護對方，也透露兩人最近雖沒時間常碰面，但每天都有保持聯絡，仍在熱戀期中。

(中時電子報)