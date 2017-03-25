安南醫院月子中心四周年 親子健檢回饋媽媽

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安南醫院產後護理之家舉辦寶寶闖關遊戲。（程炳璋攝）

安南醫院產後護理之家成立4年，適逢4月婦幼節前夕，醫院舉辦親子座談、骨質檢測與親子互動闖關，回饋媽媽們。30個父母帶著孩子參加，在互動中刺激寶寶腦部成長，增進親子了解。

一般婦女年過25歲骨質開始流失，產後媽媽更該開始「存骨本」，安南醫院產後護理之家25日為新手爸媽免費做健康骨質密度檢測，讓家長了解身體健康重要性。並透過資深護理師的親職講座，加深父母了解每位寶寶特性。

安南醫院現場舉辦親子活動闖關遊戲，透過遊戲闖關，增加親子互動，刺激孩子腦部發展，有懷孕的準媽媽也來參加，代腹中孩子體驗樂趣。

(中時)