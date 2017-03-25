黃柏翰皮膚科診所 化身藝術殿堂

高雄皮膚科黃柏翰致力於推廣醫學結合藝術。（柯宗緯攝）

高雄皮膚科黃柏翰致力於推廣醫學結合藝術，今天請來知名弦樂團演出。（柯宗緯攝）

黃柏翰皮膚科診所今日開幕，不定期提供藝文展演給民眾，打造藝術、醫療同溫層環境。（柯宗緯攝）

曾入選周刊百大名醫的黃柏翰，行醫逾20年，今天下午在鼓山區大順一路開立「黃柏翰皮膚科診所」，融合藝術沙龍，打造藝術、醫療同溫層環境，吸引不少醫界、愛好藝文人士共襄盛舉。

診所內部牆面少了常見的廣告推銷，反而以一幅幅畫作取代，周末不定期舉辦藝文展演，讓古典樂經典再現。黃柏翰說， 藝術能夠涵養人的價值，希望發揮自身影響力，將醫學及藝術巧妙結合在一起。

「哇～這是診所嗎？」進入診間迎面而來的是濃厚的藝術氣息，牆面不定期更換展出藝術家的畫作及作品。周末時分時，更開放空間給音樂團體進行演出，整棟樓常常響徹著悅耳的音樂聲，在診所即可感受藝文饗宴，讓民眾發出驚嘆聲。

黃柏翰行醫超過20年經歷，為高雄長庚醫院皮膚科主任、任教於高雄長庚大學皮膚科，也曾入選商業週刊百大名醫專刊好醫生推薦榜，現任台灣皮膚科醫學會常務理事的他，去年更將國際醫美盛會IMCAS首度移往台灣，這場堪稱全世界最多醫師參加、最具影響力的美容醫學盛會，讓國際間可以看到台灣美容醫學水準與美容醫學產業技術與國際接縫毫不遜色。

黃柏翰主張為每個病患量身打造專屬的療程。其中，以「鈴鐺線」治療、分層抗老、音波拉皮、痘疤除疤等最廣為人知極推崇其地位，致力把暖醫學傳遞到每個患者的心中，打造醫療同溫層的環境。

今天開幕典禮，除剪綵活動外，更邀請高雄當地知名弦樂團Voyage String Quartet，以及畢業于澳大利亞昆士蘭皇家音樂學院蔡欣娟（Ivy Tsai）演出，不少藝文雅士也共同參與這場盛會。

(中時)