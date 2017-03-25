貨輪疑油管爆裂 高雄港又見油污

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高雄港又見漏油污染，高雄港81號碼頭一艘長榮海運的協和輪疑因油管爆裂，造成重油流入壓艙水，油污與壓艙水一起排到水域，高雄市政府與港務公司督促加速清除。

高雄市海洋局指出，協和輪是在今天清晨發生漏油事件，疑因油管爆裂，部分重油流入壓艙水內，隨著壓艙水排入水域。

港務公司接獲通報並通知海洋局，一起監督業者馬上清除。

海洋局指出，業者隨即以攔油索及鋪設吸油棉處理，中午陸續完成清除。

海洋局說，會與港務單位調查事故原因和責任，目前全案移送航港局南部航務中心處理。1060325

(中央社)