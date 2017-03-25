大甲媽遶境入彰化 延誤約4個小時
大甲媽祖展開遶境活動，媽祖鑾轎今天下午3時30分左右才進入彰化市，比預計時間慢了約4個小時，但信眾熱情不減，仍願意等待。
台中大甲鎮瀾宮的大甲媽祖遶境活動昨天晚上展開，大甲媽將利用9天8夜的時間行經台中市、彰化縣、雲林縣以及嘉義縣等4個縣市，而大甲媽祖鑾轎昨天深夜起駕後，今天上午都在台中龍井以及大肚等區。
媽祖鑾轎原本預計在今天中午走台一線進入彰化市，不過行程嚴重延誤，直到下午3時30分左右才抵達彰化縣，但信眾熱情不減，仍願意等待。彰化縣長魏明谷、前立委顏餐清標、前彰化縣議會議長白鴻森以及民進黨籍立委黃秀芳等人在台一線中山路3段的1處加油站前迎接媽祖鑾轎。
許多一路跟隨大甲媽南下的信眾，早媽祖一步先進入彰化縣，沿路的商家也展現彰化人的熱情與好客，在公司行號門口擺放飲料和素粽等，讓遠道而來的信眾累了或是感覺口渴時有食物以及飲料可以取用。
今年跟著媽祖遶境的信眾中出現不少年輕面孔，他們手拿智慧型手機，透過臉書直播或自拍的方式記錄參與大甲媽遶境的過程，作為紀念。
大甲媽祖鑾轎今晚將在彰化市區遶境，彰化警方為防止搶轎意外發生，計畫在彰化市民生路地下道布署數百名警力維持秩序。1060325
(中央社)
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