獅子會獻愛　關懷新北偏鄉醫療

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獅子會300B2區捐贈一輛視力篩檢巡迴車給新北市政府，新北市長朱立倫出席捐車儀式。（葉書宏攝）

獅子會300B2區捐贈一輛視力篩檢巡迴車給新北市政府。（葉書宏攝）

獅子會300B2區捐贈一輛視力篩檢巡迴車給新北市政府，總造價高達660萬元，配備有高級精密儀器。（葉書宏攝）

獅子會300B2區今（25日）再度捐贈一輛視力篩檢巡迴車給新北市府，總造價高達660萬元，配備有高級精密儀器，將為新北市偏鄉地區投注大量醫療資源，此輛巡迴車是獅子會捐贈的第7輛醫療巡迴車。市長朱立倫特地出席捐車儀式，表揚獅子會善行。

獅子會自2012年以來，陸續捐贈3輛子宮頸抹片車、2輛復健巡迴車，以及1輛視力篩檢巡迴車，再度捐贈一輛視力篩檢巡迴車，總共7輛醫療巡迴車。

視力篩檢巡迴車配有裂隙燈顯微鏡、免散瞳眼底照相機、電腦自動鏡片驗度測量儀、桌上型視力檢查儀、電腦驗光機、氣動式眼壓機、直接眼底鏡、間接眼底鏡等精密儀器，連車體造價高達660萬元，比一般診所的設備還要齊全。

朱立倫表示，新北市前年起陸續推動小一至小三國小學童，以及糖尿病友11月免費視力篩檢服務，但新北市幅員遼闊、城鄉差距大，醫療資源極度不均，全市29區中就有13個區沒有眼科醫療院所、3個區各僅有一家眼科診所，偏鄉地區醫療資源貧乏，導致學童、糖尿病患接受視力醫療照護不易。

視力篩檢巡迴車去年偏鄉服務249場，服務3744人次，今年預計可提供眼科醫師校園駐點服務量達350場、5000人次，服務缺乏視力醫療照護區的市民。

衛生局長林奇宏指出，國小兒童視力問題應在國小二年級前治療，有助於減緩眼睛度數增加速率。另新北市偏鄉及無眼科醫療院所地區65歲以上長者共計4萬5377人，占全市44萬836人口的一成以上，偏鄉視力障礙的盛行率高於都會區，急需醫療資源服務。

透過社區巡迴設站及偏鄉學校巡點服務，將可提升兒童及長者專業視力篩檢及治療服務品質。

(中時)