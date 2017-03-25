曾否認用禁藥 A-Rod：我是混帳

退役的A-Rod談起過去用禁藥有180度轉變。(美聯社資料照)

曾因使用禁藥遭禁賽，前洋基重炮「A-Rod」羅瑞格茲(Alex Rodriguez)談起這段往事，改過向善的他，如今以「混帳」形容當時否認使用禁藥的自己。

2013年A-Rod深陷禁藥疑雲，但他當時接受訪問曾全盤否認。事過境遷，A-Rod也卸下球員身分，轉任洋基特別顧問的A-Rod，近日與邁阿密大學學生餐會，承認自己過去不懂事。

「我當時的確是個大混帳。我犯了錯，而且一錯再錯。」A-Rod在2014年因使用增強表現藥物PED遭大聯盟處禁賽一年，隔年復出繳出單季33轟、86分打點，但2016球季8月宣告高掛球衣揮別22年生涯，僅差4轟無緣完成700轟里程碑。

對於未來能否進到名人堂，A-Rod不期不待，表示能進入古柏鎮是所有球員的盼望，但他自己則將注意力放在事業以及下一代，盼能成為名人堂球星的父親。告別球員生活的他，私生活也多彩多姿，據傳正與女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)熱戀中，也算事業、愛情兩得意

(中時電子報)