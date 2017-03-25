林智平合約也敲定 獲猿隊加薪10萬

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林智平今與球團確定合約，以35萬敲定。(中時資料照 范揚光攝)

中職今年開打前全都敲定合約，繼中信兄弟宣布與最後三位球員簽約後，Lamigo桃猿最後一位合約選手林智平，也正式敲定，以月薪36萬元並附帶55萬元激勵獎金與球團達成共識。

中職28年正式拉開序幕，不過今年中職多位選手談約不順，直到今日才正式確定，稍早中信公布鄭凱文、陳鴻文與王梓安合約後，猿隊也公布與林智平談妥合約，獲得球團加薪10萬元，來到36萬元，並有55萬元的激勵獎金。

(中時電子報)