中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

林智平合約也敲定 獲猿隊加薪10萬

中時電子報
點閱57
我要評比
2/10
林泓育開轟掃5打點 桃猿7分領先統一
林智平今與球團確定合約，以35萬敲定。(中時資料照 范揚光攝)

中職今年開打前全都敲定合約，繼中信兄弟宣布與最後三位球員簽約後，Lamigo桃猿最後一位合約選手林智平，也正式敲定，以月薪36萬元並附帶55萬元激勵獎金與球團達成共識。

中職28年正式拉開序幕，不過今年中職多位選手談約不順，直到今日才正式確定，稍早中信公布鄭凱文、陳鴻文與王梓安合約後，猿隊也公布與林智平談妥合約，獲得球團加薪10萬元，來到36萬元，並有55萬元的激勵獎金。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
關鍵字：林智平合約
點閱57
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。