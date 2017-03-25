高雄大遠百面具嘉年華 宣告春季禮賓週開跑

高雄大遠百今天舉辦面具嘉年華，同時宣告春季禮賓週活動開跑。（柯宗緯攝）

2017春夏新品已陸續上架，高雄大遠百本週特別與國立屏東科技大學時尚設計與管理學系，共同舉辦「奇幻狂歡派對‧面具嘉年華」春季禮賓週活動，即日起至3/29日1F-3F名品、女裝和10F家用指定品牌單筆滿10000元送1000元。

高雄大遠百於週末假期舉辦「假面歌手神祕演唱」、「面具DIY體驗營」、「小朋友的奇幻面具大遊行」、「面具時尚Fashion Show」、「經典百變面具特展」以及「蒙面狂歡音樂派對」等精彩活動，邀請民眾一起參與一場面具嘉年華，享受無與倫比的奇幻狂歡派對。

週六下午的「假面歌手神祕演唱」，膾炙人口的歌曲加上清新的嗓音，讓現場來賓議論紛紛，真想一窺蘆山真面目。

另外，面具DIY體驗營吸引許多小朋友參與，完成作品後由太陽寶寶帶領妝扮各式紛繽閃亮面具的小朋友一同遊館，在音樂的助興下，小朋友不禁舞動起來，讓現場充滿歡樂氣氛。

週日則是舉辦「面具時尚Fashion Show」由DITA、Knights Bridge、gozo、VK、bear two、ESPRIT、LOWRYS FARM、K.Anderson等品牌共同演繹2017春夏流行服飾，帶來充滿年輕活力、清新甜美的動態秀，活動期間參與品牌均推出獨家禮賓折扣及滿額贈，歡迎民眾體驗新品並享尊寵服務。

高雄大遠百即日起至3/29日止，於五樓中庭舉辦「經典百變面具特展」，由國立屏東科技大學柯雪琴教授帶領時尚設計與管理系師生共同展出多款精緻3D列印造型面具展。

在服裝設計有三十幾年資歷的柯雪琴教授表示，3D列印時代逐漸起飛，各種生活運用不斷推陳出新，從食、衣、住、行等各項的生活應用都有令人驚艷的表現，這次柯教授所設計的面具即是結合3D列印方式呈現，佐以創意設計及多元素材的搭配打造出狂野美姬、龍飛震天及銀龍神韻等系列面具，歡迎民眾一同來欣賞一場精緻的經典百變面具特展。

(中時)