師生盃手球賽開幕 為邱佩雯逝世默哀

全國師生盃25日開幕，全體為過世國手邱佩雯默哀。（高雄巿體育處提供）

全國師生盃暨中等學校手球錦標賽25日在小港國中開幕。（高雄巿體育處提供）

手球國手邱佩雯日前遭客運撞死，球界痛失精英。25日全國師生盃暨中等學校手球錦標賽在小港國中開幕，全國手球協會理事長蔡賜爵率現場來賓、裁判、教練、選手等全體人員，為車禍身亡的她默哀一分鐘、表達悼念。

蔡賜爵說，他南下高雄前，特別到邱佩雯靈前上香，曾獲2015第3屆東亞U22手球錦標賽第3名的她，生前就讀台北大學研究所，也是中壢新明國中、小學帶隊教練，為了要買礦泉水給參加這項比賽的學生，想不到遭逢橫禍。

高雄市體育會手球委員會主委何權峰指出，邱佩雯2007年越級當選我國亞洲青少年手球錦標賽國手，手球前程原本光明可期，她本來計畫帶球隊南下高雄參加師生盃手球賽，卻在日前不幸被撞身亡，台灣手球界痛失英才。

(中時)