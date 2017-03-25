台南裁罰52家非法旅宿 罰款近千萬

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台南市政府觀光旅遊局今天公告105年台南市非法旅宿裁罰名單，共裁罰52家、罰款新台幣956萬元；部分未合法旅宿業已經歇業，市府並盡力輔導可合法設立登記的業者。

台南市政府觀光旅遊局指出，近年造訪台南的觀光客增多，對旅宿的需求也提高。市府組成跨單位聯合稽查小組，對旅宿業者的各項管理進行稽查。去年掌握未取得合法登記而營業的旅宿業，共稽查173家次，共裁罰52家、裁罰金額合計956萬元。

台南市觀旅局指出，部分未合法旅宿業已辦理歇業；可合法設立登記的業者，市府也盡力加以輔導。105年成功輔導「月見溪行館」、「哈哈哈國際青年旅館」、「貿庭旅宿」、「全美旅驛」等非法旅宿成功設立合法旅館；以及「白沐屋」、「玉井山水居宿」及「玉井山水居宿二」等3間新設合法民宿。

台南市觀旅局指出，建議遊客訂房前可至「台南旅宿網」（http://stay.twtainan.net/）查詢，選擇合法旅宿業者。由於查緝名單持續更新，最新裁罰旅宿業者名單可至「台南旅遊網」(http://www.twta inan.net/)查詢。1060325

(中央社)