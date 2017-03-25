二月降落意外 哈里遜福特罵自己笨蛋
好萊塢影星哈里遜福特今年2月在一次降落失誤事件中自稱是「笨蛋」。哈里遜福特當時將他的私人飛機降落在滑行道而非跑道上，這段與航管人員的對話錄音今天被公布出來。
路透社報導，哈里遜福特（Harrison Ford）在這段對話錄音中用他的航空呼號語音發音說：「是呀，嗨，這裡是『Husky Eight-Niner Hotel Uniform』。我就是降落在滑行道的那個笨蛋。」
這位曾主演「星際大戰」（Star Wars）和「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）的巨星接著解釋說，他因為兩架飛機而被弄迷糊，降落到錯的地方。
美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）公布的錄音中，航管人員問起哈里遜福特的姓名和飛機駕駛執照，並對這位電影明星保證，這次意外「不嚴重」。
哈里遜福特則回答說：「哦，對我來說很嚴重，等一下。」又說，他正在背包裡找東西，顯然是在找飛機駕駛執照。錄音到這裡就中斷了。
在今年2月13日的降落事件中，駕駛著Aviat Husky單發動機飛機的哈里遜福特在加州聖安娜市（Santa Ana）飛越一架美國航空波音737客機，隨後降落在與跑道平行的滑行道。飛機在跑道降落後或起飛離開跑道前，會在滑行道上滑行。
2015年，開著一架老式飛機的哈里遜福特墜落在洛杉磯地區一處高爾夫球場，並因此受到重傷。（譯者：中央社周慧盈）1060325
(中央社)
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