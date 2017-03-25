屏東1肉鴨場染禽流感 撲殺6189隻鴨

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屏東縣九如鄉1處肉鴨場被檢出H5N2亞型高病原性禽流感陽性，屏東縣動物防疫所今天撲殺6189隻肉鴨。

防疫所指出，已督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，並已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

防疫所表示，這肉鴨場為開放式飼養，現場鴨隻健康狀況正常，但經監測採樣送驗，確診為H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒陽性。1060325

(中央社)